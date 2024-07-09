«Ветераны России» придумали наказание Пугачевой за фото украинского ребенка Лидер «Ветеранов России» Резяпов: имущество Пугачевой нужно отдать на нужды СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом и передать ее российское имущество на нужды СВО. Он предположил, что исполнительница вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), занимаются «интригами и инсинуациями».

Мы неоднократно выступали за признание Аллы Пугачевой иноагентом и конфискацию ее имущества в России и передачу его на нужды СВО. Они с мужем иноагентом Максимом Галкиным два сапога пара и должны ответить перед российским правосудием. Вместо поддержки российских солдат, эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России, — считает Резяпов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отметил, что Пугачеву необходимо привлекать к ответственности за некоторые публикации в социальных сетях. Так, по его мнению, в отношении певицы необходимо составить протокол из-за публикации поста с украинским ребенком после падения ракеты на детскую больницу в Киеве.

До этого депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что ей не интересна уехавшая из России Пугачева. Парламентарий добавила, что ей наплевать на любые заявления Примадонны.