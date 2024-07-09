В РФ участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки «Известия»: в России стали чаще использовать запрещенную добавку «мясной клей»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За два последних года в 2,5 раза выросло число случаев использования в продуктах микробной трансглютаминазы, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В народе она получила название «мясной клей», так как способна соединять несоединимые белки, и увеличивать массу продукта.

В ходе исследования эксперты Роскачества обнаружили «мясной клей» в твороге некоторых производителей. Они проверили продукцию на 77 показателей, включая творог с Даниловского рынка в Москве, 20 российских марок и одну белорусскую.

За 2023 год было выявлено 25 случаев, что вдвое больше, чем в 2022 году, а в текущем году их уже зафиксировано 28, сообщило издание. «Известия» напомнили, что использование этой добавки в России запрещено с 1 января 2020 года, так как ее действие на человеческий организм до конца не изучено. По информации газеты, Генпрокуратуру попросили изъять «мясной клей» из продажи. Комитет Госдумы по охране здоровья призывал Роспотребнадзор принять соответствующие меры, отметило издание.

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