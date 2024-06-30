Россиянкам перечислили риски употребления сидра Диетолог Соломатина: сидр приводит к скачкам сахара в крови и грозит онкологией

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Сидр приводит к скачкам сахара в крови, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. Она предупредила, что этот напиток, как и любой другой алкоголь, ухудшает состояние в жару, кроме того, у женщин спиртное повышает риски возникновения онкологии молочной железы.

Это продукт, который приводит к скачкам сахара в крови. И это не очень полезно, да вообще никому не полезно. <...> На женщин, кстати, влияет больше, чем на мужчин. И сейчас даже ведутся споры о том, можно ли пить алкоголь в небольшом количестве. <...> И точка не поставлена, но дело-то все в том, что у женщин любое количество алкоголя повышает риски развития рака молочной железы, — сказала она.

Ранее эндокринолог Юлия Репникова рассказала, что все препараты для похудения имеют побочные эффекты. По ее словам, такие «помощники» в достижении желаемого веса могут замедлять перистальтику кишечника и желудка.

Кроме того, в редких случаях препараты для похудения могут вызывать аллергию. Она подчеркнула, что подобные добавки можно принимать строго по назначению лечащего врача. Также Репникова напомнила, что в России препараты для похудения официально разрешены только людям с диабетом.