Пугачеву назвали «израильским рупором» после поста с украинским ребенком Продюсер Цыганов посоветовал Пугачевой публиковать фото детей из сектора Газа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Продюсер и композитор Вадим Цыганов назвал «израильским рупором» народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которая опубликовала в социальных сетях фотографию украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу в Киеве. Он посоветовал певице выкладывать реальные вещи, которые не требуют доказательств, в частности разрушенные после атак больницы и детей из сектора Газа.

Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. А вот ХАМАС и детские больницы там — даже доказательств не надо. Пусть она выкладывает именно эти ролики, которые доказаны. Вот мои пожелания к госпоже Брошкиной. То есть уже надо определиться, кто ты — Киркорова, Брошкина, Галкина, Палкина, — высказался Цыганов.

Он подчеркнул, что Пугачева не является «рупором русского человека». Цыганов считает, что Примадонне, которая долгое время проживала в Израиле, стоит именно там заниматься своими вещами.

Ранее Пугачева заявила, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Так певица отреагировала на трагедию в Киеве, в которой президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские войска. При этом Министерство обороны РФ опровергло заявления украинской стороны и сообщило, что армия наносит удары только по объектам военной промышленности.