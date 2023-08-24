Киев открестился от убийства Пригожина: новости СВО на вечер 24 августа Последние новости СВО на Украине

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Крушение самолета в Тверской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет никакого отношения к гибели связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. По его мнению, все понимают, кто причастен к смерти предпринимателя. Однако о ком идет речь, Зеленский не пояснил.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что гибель Пригожина выгодна США, странам Европы, в частности Франции, а также Украине. Он не исключил, что Парижу не нравилась активность ЧВК «Вагнер» в Африке, в том числе в Нигере.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. 24 августа тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.

В Министерстве обороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по центру принятия решений ВСУ. По информации ведомства, цель поразили высокоточным оружием минувшей ночью.

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что украинские военные начали активное наступление на населенный пункт Работино Запорожской области. По его словам, ВСУ отправили на данный участок фронта штурмовые отряды и множество беспилотников. Он отметил, что сейчас в Работино «очень жарко». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что на западе Крыма были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. По данным канала, ликвидированы от 15 до 20 человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, лодки были уничтожены у мыса Тарханкут. Предполагается, что находившиеся в них диверсанты ранее обстреляли кемпинг с туристами в населенном пункте Оленевка в Черноморском районе Крыма.

Военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Эту информацию подтвердил Telegram-канал Mash, по данным которого все обстрелы обошлись без жертв.

Также Mash написал, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области. По информации канала, 23 августа около 21:00 жители услышали сильный взрыв и увидели вспышку света. После этого мобильная сеть в округе пропала, пострадавших не зафиксировано. В Минобороны России данные сведения не комментировали.

Депутат Олег Матвейчев заявил, что системы спутниковой связи Starlink, работающие на Украине, используются в том числе в военных целях, а потому являются законными целями Вооруженных сил России. При этом он уточнил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам, связанным с системами связи.

Он рассказал, что помешать работе Starlink можно такими способами, как прямые попадания в терминалы или подавление при помощи средств радиоэлектронной борьбы. При этом парламентарий напомнил, что Россия придерживается позиции о недопустимости переноса гонки вооружений в космос, поэтому сами спутники Starlink российские военные не трогают.

Telegram-канал «Архангел спецназа» показал кадры, на которых военнослужащие Вооруженных сил России успешно уничтожили очередную бронемашину M2 Bradley ВСУ на Запорожском направлении. По его данным, удары по технике были нанесены с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию.

В канале также утверждали, что украинские войска не оставляют попыток взять населенный пункт Работино. Противник отправляет в бой резервные подразделения, а также наносит удары по селу с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков.

Норвегия передаст Украине истребители F-16. Государство станет уже третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, давшей согласие на отправку истребителей Украине.

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