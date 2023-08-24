Герой России назвал стороны, заинтересованные в гибели Пригожина Герой России Липовой: в гибели Пригожина заинтересованы США, Европа и Украина

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Евгений Пригожин

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, гибель бизнесмена Евгения Пригожина выгодна США, странам Европы, в частности Франции, а также Украине. Собеседник не исключил, что Парижу не нравилась активность ЧВК «Вагнер» в Африке, в том числе в Нигере.

Заинтересованы все наши недруги, в первую очередь Украина по понятным причинам, Франция, США. Да и вся Европа. ЧВК «Вагнер» потеснила интересы Европы в Африке, на Ближнем Востоке. Это было выгодно Франции, так как в Нигере «Вагнер» не позволял соседним странам начать интервенцию с целью, как на Западе выражаются, возвращения законно избранного президента, — считает Липовой.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.