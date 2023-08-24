Еще одна европейская страна передаст Украине F-16 Норвегия решила передать Украине истребители F-16

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Pres

F-16

Норвегия передаст Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники. Норвегия станет уже третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, давшей согласие на отправку истребителей Украине.

Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16. Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16, — говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что минимальный срок, когда Киев сможет получить от западных партнеров истребители F-16, составляет не меньше шести месяцев. По его словам, для работы с этими самолетами необходимо обучить не только пилотов, но и персонал наземных служб, техников и инженеров.

Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву. Таким образом он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву будет необходимо выполнить ряд условий, чтобы получить американские истребители. Среди них определение логистики на земле и обучение украинских военнослужащих английскому языку. Глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в свою очередь выдвинул другие условия. По его словам, страна согласится передать Украине истребители, если Киев предоставит гарантии, что вооружение будет использовано лишь в пределах территорий государства.