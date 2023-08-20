Премьер Нидерландов опроверг слова Зеленского о поставках 42 F-16 Reuters: Рютте назвал преждевременными разговоры о передаче Киеву 42 F-16

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву, сообщает Reuters. Таким образом он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов.

Рютте сказал, что всего в распоряжении Нидерландов имеется 42 истребителя F-16, но пока слишком рано говорить о том, все ли они будут переданы в дар, — отмечается в публикации.

При этом Рюттер подтвердил, что Нидерланды и Дания обязуются поставить самолеты Украине в сотрудничестве с США и другими союзниками.

По данным агентства, из имеющихся у Нидерландов F-16 18 машин выставлены на продажу, а 24 находятся в распоряжении ВВС страны и будут сняты с вооружения только к середине 2024 года.

О том, что Нидерланды готовы передать Украине 42 истребителя, Зеленский заявил 20 августа после встречи с Рютте. По его словам, «это только начало». Глава государства добавил, что Киев получит самолеты после того, как украинские летчики и инженеры пройдут курсы по их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что администрация США разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило дружественное письмо от госсекретаря Соединенных Шатов Америки Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче самолетов Киеву.