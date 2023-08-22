Стало известно, когда Киев получит F-16 Резников: Киев получит F-16 не раньше, чем через полгода

Фото: president.gov.ua

Минимальный срок, когда Киев сможет получить от западных партнеров истребители F-16, составляет не меньше шести месяцев, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина. По его словам, для работы с этими самолетами необходимо обучить не только пилотов, но и персонал наземных служб, техников и инженеров.

Я думаю, что шесть-семь месяцев - это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше, не разочаровываться, — приводит его слова агентство.

Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву. Таким образом он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву будет необходимо выполнить ряд условий, чтобы получить американские истребители. Среди них определение логистики на земле и обучение украинских военнослужащих английскому языку. Пентагон одобрит трансфер, когда эти условия будут выполнены, добавила она.

Глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в свою очередь выдвинул другие условия. По его словам, страна согласится передать Украине истребители, если Киев предоставит гарантии, что вооружение будет использовано лишь в пределах территорий государства.