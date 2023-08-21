Украине выдвинули условие для передачи F-16 МО Дании: Украина может получить F-16 для использования на своей территории

Фото: Israel Ministry Of Defense Spoke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получит истребители F-16 при условии, что они будут использоваться в пределах территории страны, заявил Reuters глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Такое правило распространяется на все вооружение, которое Киев когда-либо получал от стран НАТО, добавил он.

Мы передадим оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины, — сказал Эллеманн-Йенсен.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды могут отказаться от поставок Украине истребителей F-16. По его словам, на досрочных парламентских выборах победит Партия свободы, которая выберет мир и оставит вооружение в своей стране.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны Дании, Копенгаген готов передать Украине 19 американских истребителей. По данным ведомства, самолеты планируется отправлять в страну постепенно, чтобы вооруженные силы успевали переходить на более современные F-35.

В Дании также отметили важность подготовки украинских летчиков. Кроме того, Минобороны указало на значимость бюрократических процедур, в числе которых согласование поставок с Вашингтоном.