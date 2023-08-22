Пентагон поставил Киеву ряд условий для получения истребителей F-16 Пентагон: Киев должен выполнить условия, чтобы США передали Украине F-16

Фото: U.S. Army

Украине необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы США дали свое согласие на передачу Киеву истребителей F-16, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, среди таких критериев значится логистика на земле, а также знание украинскими летчиками английского языка.

Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например, логистика на земле... Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер, — отметила дипломат.

Пентагон также готов обучить украинских пилотов, если европейские союзники Киева не смогут подготовить необходимое ВСУ число летчиков, добавила она. Сингх подчеркнула, что Киев до сих пор не определился с тем, сколько пилотов необходимо отправить на обучение.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что украинские власти оказались в замешательстве в связи с переносом поставок истребителей F-16. Журналисты отметили, что в Киеве не решаются публично обсуждать такое решение союзников. Одной из причин задержки с передачей самолетов стало незнание украинскими пилотами английского языка, отметили в издании.