Котенок: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram- канале, что украинские военные впервые обстреляли Брянскую область при помощи кассетных боеприпасов. Эту информацию подтверждает Telegram-канал Mash, по данным которого все обстрелы обошлись без жертв.

Обстрелу подверглись Погарский и Климовский районы. Накануне по ним было выпущено 18 таких снарядов. Кроме того, ВСУ отработали по российской территории из РСЗО «Град», — написал Котенок.

По данным Mash, было запущено порядка 20 снарядов. 13 боеприпасов калибра 152 мм прилетело на Погарский район в 1,2 км от границы в районе десяти часов утра 24 августа. Часом позже еще пять таких же снарядов ударили по Климовскому району в 7 км от границы.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщал, что жители поселка Белая Березка остались без света в результате обстрела украинских войск. Сейчас коммунальные служащие ремонтируют поврежденную инфраструктуру.

Минобороны сообщало, что российские военные в ночь на 24 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, еще один — в Калужской.