Обстрел ВСУ оставил без света жителей поселка под Брянском Богомаз: при обстреле ВСУ нарушено электроснабжение поселка Белая Березка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители поселка Белая Березка в Брянской области остались без света в результате обстрела украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, никто из них не пострадал.

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение, — написал губернатор.

Он добавил, что на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в очередной раз обстрелу ВСУ подвергся город Донецк. В результате загорелось здание небольшого магазина. Кроме того, снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского. По имеющимся данным, повреждения получили окна и стены одного из корпусов. По информации представительства ДНР в СЦКК, за несколько часов до полуночи ВСУ выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о гибели трех человек в селе Лавы в результате удара ВСУ. По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию санатория в тот момент, когда на улице находились люди. В Минобороны России эту информацию комментировали.