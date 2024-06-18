Ударили по десяткам сел, пожар на нефтебазе: как ВСУ атакуют РФ 18 июня

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Десятки населенных пунктов Белгородской области оказались под огнем ВСУ, четыре человека пострадали. Пожар произошел на нефтебазе под Ростовом после налета БПЛА. Тысячи человек остались без света в Херсонской области после обстрела. Четверо мирных жителей получили ранения в результате удара по Донецку. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе под Ростовом после атаки БПЛА

В ночь на 18 июня военные ВСУ атаковали с помощью БПЛА нефтебазу в городе Азов Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки загорелось несколько резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала 3,2 тысячи квадратных метров. Для его тушения были задействованы 200 человек и 49 единиц техники.

«Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — написал глава региона в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию об ударе БПЛА по нефтебазе в Азове.

Сальдо заявил о прекращении энергоснабжения в Новокаховском округе после обстрела

Украинские войска обстреляли Новокаховский городской округ Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Линия электропередачи получила повреждения. В результате 5,1 тысячи местных жителей временно остались без электричества.

«Без света остались 5100 абонентов „Херсоноблэнерго“ в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также в селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны», — написал губернатор в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об отключении света в Херсонской области после обстрела.

Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 15 случаев ведения огня со стороны ВСУ на Донецком направлении. Украинские военные выпустили 33 боеприпаса по региону. В результате обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Жилой дом и две школы в областном центре получили повреждения.

«В Петровском районе столицы региона при обстреле с применением артиллерии калибра 155 мм с кассетной боевой частью ранены четыре мирных жителя: женщины 1973, 1961 и 1984 г. р., мужчина 1963 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Гладков сообщил об ударах ВСУ по 24 населенным пунктам Белгородчины

Накануне Минобороны РФ сообщило о работе средств ПВО в Белгородской области. По данным ведомства, украинский беспилотник самолетного типа был сбит над регионом около 11:00 мск.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины атаковали с помощью артиллерии и десятков БПЛА населенные пункты Разумное, Журавлевка, Нехотеевка, Красный Хутор, Щетиновка, Березовка, Лозовая Рудка, Логачевка, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Козинка, Графовка, Староселье, Шебекино, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, Мухин и Панков.

Восемь частных и два многоквартирных жилых дома, три надворные постройки, два социальных объекта, административное здание и семь автомобилей получили повреждения. Четверо мирных жителей пострадали в селе Гора-Подол. Двух женщин и мужчину доставили в Грайворонскую ЦРБ, еще одну женщину госпитализировали в реанимацию.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова об ударах ВСУ по Белгородской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Смирнов сообщил об ударах более чем по десяти населенным пунктам Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Горналь, Гордеевка, Троицкое, Успеновка, Викторовка, Теткино, Кульбаки и Елизаветовка. Жилой дом был разрушен в результате прилета в Троицком. Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали территории в районах деревень Успеновка и Викторовка, поселка Краснооктябрьский и села Бегоща. Линия электропередачи получила повреждения в Краснооктябрьском. Жители этого поселка, а также села Волфино и поселка Волфинский временно остались без света. Никто не пострадал.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Смирнова об ударах ВСУ по Курской области.

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