В результате атаки ВСУ на регион РФ пострадала женщина Гладков: в Белгородской области в результате атаки ВСУ ранена женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, есть пострадавшая, информация о последствиях уточняется.

Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения, — написал Гладков.

В Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелись резервуары с нефтепродуктами, заявлял ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, жертв нет, идет тушение открытого огня.

Украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области, сообщал врио главы региона Алексей Смирнов. По его информации, обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников, заявлял губернатор Игорь Артамонов. По его данным, никто из населения не пострадал, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.