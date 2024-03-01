Сырский в гневе, ВСУ отчаялись победить Россию: новости СВО на утро 1 марта

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган»

Российские силы в Запорожской области имеют очевидное преимущество над ВСУ в артиллерии, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Это дает ВС РФ перспективы и возможности, подчеркнул он.

В частности, такой расклад наблюдается в районе Работино и Вербового, отметил глава Запорожской области. В этих районах российским силам удалось закрепиться на позициях.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта днем 29 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Пять беспилотников летело в сторону Воронежа

Движение пяти беспилотных летательных аппаратов в сторону Воронежа было зафиксировано средствами обнаружения, передавала пресс-служба мэрии города. Граждан призвали сохранять спокойствие и не проявлять паники.

Украинские БПЛА сбили под Белгородом и Курском

Российская система противовоздушной обороны сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, следует из сообщений главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. По его данным, дрон нейтрализовали между населенными пунктами Городище и Резников.

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область, передавала пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что дрон уничтожен дежурными средствами ПВО. В Курске и области также была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали укрыться в помещениях и уйти с улиц в ближайшие здания.

Фото: МО РФ Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»

ВСУ в отчаянном положении из-за нехватки оружия

Украинские военные находятся в состоянии отчаяния на фоне дисбаланса ресурсов в пользу России, что отражается на успехах российских подразделений в зоне спецоперации, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. У Киева, по его словам, не остается выбора, кроме как перейти в стратегическую оборону.

Однако даже для успешной оборонительной стратегии ВСУ нужны ресурсы, считает экс-глава пресс-службы. На данный момент это соотношение не на стороне украинских военных, подчеркнул полковник.

«Восток» отбил две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения группировки российских войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении и пресекли две попытки противника провести ротацию подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, операции были проведены неподалеку от Малиновки и Равнополя.

Российские войска ударили по опорным пунктам и местам скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Равнополя, Угледара, Старомайорского и Гуляйполя. Военнослужащие поразили 12 пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотниками и полевой пункт боепитания, в результате чего противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-20 и три единицы автомобильной техники.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б»

Командование ВСУ подверглось критике из-за ситуации на фронте

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский обвиняет своих подчиненных в ухудшении ситуации на ряде направлений, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Для стабилизации фронта тратится большой человеческий ресурс, уточнил он.

Базы ЦРУ появились на Украине

На Украине располагается множество баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщил Первому каналу глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, американцы, англичане и французы активно работают на украинской территории.

Глава ведомства также ответил на вопрос, есть ли возможность у российских сил «дотянуться» до разведывательных баз США на Украине. Работа в этом направлении ведется, пояснил он.

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