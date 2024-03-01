ВС России отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении МО России: ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком участке

Фото: Минобороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении и пресекли две попытки противника провести ротацию подразделений, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, операции были проведены неподалеку от Малиновки и Равнополя.

В течение суток отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки, а также пресечены попытки противника провести ротации военнослужащих в районах Малиновки и Равнополя, — сказал Гордеев.

Российские войска ударили по опорным пунктам и местам скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Равнополя, Угледара, Старомайорского и Гуляйполя. Военнослужащие поразили 12 пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотниками и полевой пункт боепитания, в результате чего противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-20 и три единицы автомобильной техники.

Ранее на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Урожайное и Старомайорское ДНР. На Херсонском ВС РФ нанесли удары по солдатам и военной технике 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степовое, Работино, а также Малые Щербаки Запорожской области.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу до этого заявил, что представители стран Запада наговорили «много глупостей» о размещении ядерного оружия в космосе и других угрозах, «исходящих» от России. Министр подчеркнул, что российское вооружение нужно для того, чтобы на Западе знали, что с Москвой не стоит связываться.