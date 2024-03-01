Стало известно о количестве баз ЦРУ на Украине Глава ФСБ Бортников: на Украине располагается много баз ЦРУ

Фото: CIA/Global Look Press

На Украине располагается множество баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщил Первому каналу глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, американцы, англичане и французы активно работают на украинской территории.

Они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами, так и <...> представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим, — уточнил Бортников.

Глава ведомства также ответил на вопрос, есть ли возможность у российских сил «дотянуться» да разведывательных баз США на Украине. Работа в этом направлении ведется, пояснил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЦРУ и другие ведомства Соединенных Штатов начали работать на украинской территории еще до 2014 года. Американские спецслужбы, по его словам, активно вербовали людей и готовили их к подрывной работе в отношении РФ.

До этого стало известно, что США создали на Украине около российской границы 12 секретных объектов за последние восемь лет. По информации The New York Times, страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой. Спецслужбы Соединенных Штатов находились в тесном сотрудничестве с коллегами с Украины, писали журналисты.