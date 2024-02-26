В Кремле раскрыли детали работы ЦРУ на Украине до 2014 года Песков: ЦРУ активно работало на Украине и вербовало людей еще до 2014 года

Центральное разведывательное управление и другие ведомства Соединенных Штатов начали работать на Украине еще до 2014 года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью The New York Times о сети баз ЦРУ на границе с Россией. По его словам, которые приводит ТАСС, американские спецслужбы активно вербовали людей и готовили их к подрывной работе в отношении РФ.

ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. Это хорошо известно, — сказал Песков.

Он также отметил, что хорошо известна работа на Украине так называемых американских советников, большинство из которых ведомственно принадлежали ЦРУ. Как подчеркнул представитель Кремля, до 2014 года эти лица занимали должности в администрации украинского президента.

Ранее сообщалось, что США создали на территории Украины около российской границы 12 секретных объектов за последние восемь лет. По информации западных СМИ, украинская страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой. Также отмечалось, что спецслужбы США находились в тесном сотрудничестве с коллегами с Украины, в том числе с нынешним руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.