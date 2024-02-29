В Курской области объявили ракетную опасность Губернатор Старовойт: в Курской области запущена ракетная опасность

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Местных жителей призвали укрыться в помещениях и уйти с улиц в ближайшие здания.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, — подчеркнул Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа попала под обстрел Вооруженных сил Украины. По его данным, никто из местных жителей не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение подпадают абоненты поселка, уточнил глава региона.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что средства системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Это произошло 25 февраля в 11:00 по московскому времени. Инцидент в ведомстве назвали попыткой террористической атаки, уточнив, что она была совершена дроном самолетного типа. Информация о разрушениях, а также погибших или пострадавших не поступала.