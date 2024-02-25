Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон самолетного типа под Белгородом

Фото: МО РФ

Средства системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что 25 февраля около 11:00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника: по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два были сбиты над Липецкой областью. По данным ведомства, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В МО уточнили, что летательные аппараты были самолетного типа. В результате атак украинских сил никто не пострадал.

Утром 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородчине более 40 снарядов. В частности, украинские войска выпустили по селу Щетиновка 30 артиллерийских снарядов, произвели 10 гранатометных выстрелов и разрядили шесть-семь магазинов из автомата Калашникова.