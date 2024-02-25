Поселок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ Гладков: окраина поселка Ленинский попала под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, никто из местных жителей не пострадал.

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты поселка. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Глава области напомнил гражданам о правилах поведения при включении сирен, призвав укрыться в помещениях без окон. Спустя четыре минуты опасность была отменена.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что средства системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Это произошло 25 февраля в 11:00 по московскому времени. Произошедшее в Минобороны назвали попыткой террористической атаки, уточнив, что она была совершена дроном самолетного типа. Информация о разрушениях, а также погибших или пострадавших на данный момент не поступала.