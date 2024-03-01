Командование ВСУ подверглось критике из-за ситуации на фронте Эксперт Меркурис: Сырский раскритиковал подчиненных за ситуацию на Запорожье

Фото: МО Украины

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский обвиняет своих подчиненных в ухудшении ситуации на ряде направлений, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Для стабилизации фронта тратится большой человеческий ресурс, уточнил он.

Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается, — сообщил эксперт, добавив, что ВСУ все равно не удается сдерживать российскую армию.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков отметил, что взятие под контроль Авдеевки стало знаковым событием для нынешнего этапа СВО. У российских военнослужащих, по его мнению, укрепилась уверенность в возможности повторения подобного и в других городах. В скором времени ВС РФ возьмут под контроль Ясиноватский железнодорожный узел в ДНР, предположил журналист.

До этого Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ после взятия Авдеевки продвинулись вглубь на 8,6 километра, общая площадь перешедшей под контроль территории составила 31,75 квадратного километра. По данным военного ведомства, украинская армия потеряла более 1500 военнослужащих.