Минобороны раскрыло, как далеко ВС РФ продвинулись после взятия Авдеевки Минобороны: после взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись на 8,6 км в глубину

Фото: МО РФ

После взятия Авдеевки Вооруженные силы России продвинулись вглубь на 8,6 километра, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, общая площадь «зачищенной» территории составляет 31,75 квадратного километра. Потери противника превысили 1500 военнослужащих, говорится в сообщении.

17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1500 военнослужащих, — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по взятию под контроль Авдеевки. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, бойцам армии РФ потребовалось несколько часов для начала зачистки города. В 11 утра ВСУ начали отступать, а о полном взятии населенного пункта Путину доложили после обеда.