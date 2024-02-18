Военкор объяснил важность взятия под контроль Авдеевки Сладков: взятие под контроль Авдеевки укрепит уверенность ВС РФ в своих силах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взятие под контроль Авдеевки стало знаковым событием для нынешнего этапа СВО в том числе потому, что у российских военнослужащих укрепилась уверенность в возможности повторения подобного и в других городах, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Журналист предположил, что в скором времени ВС РФ возьмут под контроль Ясиноватский железнодорожный узел в ДНР.

Нынешний этап — это продолжение осмысленного, тщательно подготовленного нашего движения вперед. Удачная операция в Авдеевке подтверждает правильность наших планов. Окрепла уверенность, что будут освобождены и следующие города, — отметил он.

Военкор обратил внимание, что среди российских военных, перешедших в МО РФ из Народной милиции, немало жителей Авдеевки и рядом находящихся поселков. Он поделился, что часто слышал, как ему говорили добровольцы: «Вон, видишь огни? Это Авдеевка, когда-нибудь мы ее освободим!»

Сладков ранее отмечал, что после взятия Авдеевки под контроль главное — не торопиться. Он утверждал, что российские войска сейчас двигаются к Работино, которое, по его мнению, несомненно возьмут под контроль. Корреспондент допустил, что на Кураховском направлении украинские силы будут сполна обеспечены котлами. Сладков также предсказал, что ВС России обязательно займут Орехов и выйдут к Запорожью. Затем последует окружение ВСУ под Угледаром и на Времевском выступе, предположил он.

Накануне президент России Владимир Путин после взятия Авдеевки поздравил российских военнослужащих с важной победой. В телеграмме руководившему операцией командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву российский лидер объявил благодарность, адресовав ее всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.