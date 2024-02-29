Над еще одним российским регионом сбили украинский дрон Гладков: в Белгородской области сбили украинский дрон

Фото: MOD Russia/via Global look press

Российская система противовоздушной обороны сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, следует из сообщений главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. По его данным, дрон нейтрализовали между населенными пунктами Городище и Резников.

В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил он.

Ранее губернатор Белгородской области заявил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль со строителями в селе Почаево. По его словам, в результате обстрела погибли три человека, еще трое мирных жителей получили осколочные ранения различных частей тела, они госпитализированы.

Также стало известно, что при минометном обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе пострадали двое детей — мальчики 10 и 11 лет. Один из них получил осколочное ранение ноги, у второго диагностировали контузию. Пострадавших детей доставили в областную больницу.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка с помощью дронов-камикадзе. Никто не пострадал, однако есть повреждения в частном жилом доме.