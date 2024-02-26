Трое белгородцев погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ Гладков: трое строителей погибли при атаке ВСУ на белгородское село Почаево

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль со строителями в селе Почаево Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела погибли три человека. Еще трое мирных жителей получили ранения.

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения различных частей тела. Как отметил Гладков, двоих раненых доставили в городскую больницу Белгорода, еще одного — в Грайворонскую ЦРБ.

Ранее Гладков сообщил, что при минометном обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе пострадали двое детей — мальчики 10 и 11 лет. Один из них получил осколочное ранение ноги, у второго диагностировали контузию. Пострадавших детей доставили в областную больницу. По словам Гладкова, при атаке были выбиты окна в многоквартирном жилом доме, также повреждения получил один легковой автомобиль.