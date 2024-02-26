ВСУ атаковали российский регион с помощью дронов-камикадзе Гладков: ВСУ атаковали село Колотиловка с помощью дронов-камикадзе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Минобороны не комментировало эту информацию.

В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждения в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, предварительно, никто не пострадал, повреждений нет. Минобороны эту информацию не комментировало.

До этого Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины пытались обстрелять село Гордеевка в Курской области. По его словам, украинская армия использовала для атаки два дрона-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Глава региона добавил, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат упал в огороде в селе Троицком. Как отметил Старовойт, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.