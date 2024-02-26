Двое детей пострадали при минометном обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, в многоквартирном трехэтажном доме выбиты пять окон, также повреждения получил один легковой автомобиль. Минобороны эту информацию не комментировало.
Есть двое пострадавших — это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал глава региона.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородском районе сработала система ПВО. По его словам, при подлете к городу сбит беспилотник самолетного типа. Также белгородские силы противовоздушной обороны сбили еще один летательный аппарат в Старооскольском городском округе над селом Казачок. Предварительно, никто не пострадал.
До этого губернатор рассказывал, что Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка с помощью дронов-камикадзе. По его словам, никто не пострадал, однако есть повреждения в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи.