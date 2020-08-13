Слуцкий: Запад хочет «провернуть» в Белоруссии украинский сценарий

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Призыв ввести в отношении России санкции за события в Белоруссии свидетельствует о желании западного истеблишмента повторить в республике украинский сценарий. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Призыв депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии на первый взгляд — очередное проявление «торговли русофобией». Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента по поддержке белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий, — рассказал парламентарий.

По его словам, никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было. Напротив, отчётливо прослеживается давление и вмешательство Запада.

Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой «план урегулирования кризиса», который скорее выглядит как ультиматум. Санкциями грозят и из-за океана. Белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне, — считает Слуцкий.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса. По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы. В противном случае против Минска могут ввести санкции.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.