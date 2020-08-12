Польский депутат призвал ввести санкции против России из-за Белоруссии

https://static.news.ru/photo/40a3727a-dd33-11ea-a22f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global look Press

Санкции за события в Белоруссии необходимо ввести в отношении России, заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Так он отреагировал на мнения, звучавшие в Европейском союзе, о возможности введения ограничений в отношении России из-за событий в Минске. По его словам, Польша предлагает ЕС направить санкции на РФ, а не на Белоруссию.

Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии, — сказал он.

Евродепутат также выразил недовольство недостаточно жёсткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии. Он считает, что отношение к тому, что происходит в республике, было бы совершенно другим, если бы не то, что «те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния». Он добавил, что реакция ЕС «недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая».

Его мнение поддержал министр нацобороны Польши Мариуш Блаща, выразивший надежду, что ситуация с Белоруссией заставит Германию пересмотреть своё отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2», который он назвал «политическим российско-немецким предприятием».

Как писал NEWS.ru, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса.