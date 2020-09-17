Кубок имени Гомельского: в Москве стартовал ежегодный баскетбольный турнир

17 сентября в московском УСК ЦСКА стартовал ежегодный баскетбольный Кубок имени А. Я. Гомельского. Турнир в 13-й раз проводит армейский клуб, президентом которого был Александр Гомельский с декабря 1997 года до 16 августа 2005-го.

В этом году соревнования проходят без участия иностранных команд из-за пандемии коронавируса. В частности, на турнир отказались приехать белградская «Црвена Звезда» и греческий «Панатинаикос». Также в Кубке имени Гомельского не принимают участие клубы российской Суперлиги: УНИКС, «Химки», «Локомотив-Кубань» и другие. Клубный состав участников Кубка имени Гомельского выглядит следующим образом: ЦСКА (Москва), «Парма» (Пермь), МБА (Москва), ЦСКА-2 (Москва).

В полуфинальном матче турнира ЦСКА переиграл МБА — 106:59. В другом полуфинале «Парма» взяла верх над ЦСКА-2 со счётом 87:75.

Соревнования продлятся два дня. 18 сентября пройдут матч за третье место и финал.

Самые захватывающие кадры с церемонии открытия турнира и поединков команд — в фотогалерее NEWS.ru.