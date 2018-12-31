Путин прибудет в Магнитогорск после взрыва газа в жилом доме

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин в ближайшее время прибудет в Магнитогорск, где взрыв бытового газа унёс жизни, по крайней мере, четырёх человек.

По некоторым данным, специальный борт уже подлетает к городу.

Ранее News.ru писал, что траурную дату поминовения в Челябинской области объявят после того, как закончится поисково-спасательная операция.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба 38 из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.