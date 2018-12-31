День траура на Урале объявят после завершения спасоперации

https://news.ru/storage/news/42b5063ec7fc226a316e13a0f18c5266/72dbdd9f-3c2a-438e-bae8-8869774befc4_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Траурную дату поминовения в Челябинской области объявят после того, как закончится поисково-спасательная операция в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме обрушился подъезд.

«Решение по дате траура будет принято после завершения спасательной операции», — сказано в Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского.

Ранее он сообщил, что такое решение будет принято.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба 38 из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.