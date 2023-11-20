Членов ХАМАС задержали: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ задержала более 100 членов ХАМАС и трех атаковавших Израиль 7 октября

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля задержала более 100 членов палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По ее данным, в числе задержанных есть три человека, которые участвовали в атаке на страну 7 октября, всех передали для допроса в Израиле.

Среди задержанных также называются люди, ответственные за ракетные и снайперские обстрелы, материально-техническое обеспечение и создание взрывчатки. В ЦАХАЛ заявили, что военные уже раскрыли оперативные методы, которые применялись ХАМАС, и подробности того, как рылись подземные тоннели.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 19 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько человек числятся пропавшими без вести в Газе

Более шести тысяч человек числятся пропавшими без вести после ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа, сообщила пресс-служба правительства палестинского анклава. По данным властей, еще 12,3 тысячи человек погибли. Из них более пяти тысяч составляют дети и подростки, свыше трех тысяч — женщины.

За период обстрелов ранения различной степени тяжести получили более 30 тысяч человек, около 75% из которых — женщины и дети. Пропавшие без вести, предположительно, находятся под завалами зданий, рухнувших в результате бомбардировок Газы.

Какой тоннель нашла ЦАХАЛ

Израильские военные нашли 55-метровый укрепленный тоннель под больничным комплексом «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщили в пресс-центре ЦАХАЛ. Шахта тоннеля была обнаружена под навесом вместе с автомобилем, в котором находилось большое количество оружия, включая РПГ, взрывчатку и автоматы Калашникова.

Как эвакуируют россиян из Газы

В московском аэропорту «Домодедово» приземлился спецборт со 117 эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По информации ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили 525 человек.

Как Нетаньяху ответил на обвинения Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг утверждения палестинских властей о причастности израильских силовиков к гибели мирных граждан во время атаки ХАМАС 7 октября. Он назвал данное заявление «ужасающим» и пообещал, что после уничтожения радикалов гражданскую администрацию в Газе не будут возглавлять «те, кто отрицают и поддерживают террор».

Ранее издание The Times of Israel привело сообщение МИД Палестины, в котором утверждалось, что в момент атаки на Израиль 7 октября вертолеты страны обстреляли мирных граждан в районе проведения музыкального фестиваля близ границы с сектором Газа.

Что за кадры из больницы «Аш-Шифа» показала ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля опубликовала фотографии и видеозаписи, датированные 7 октября, на которых, как утверждается, запечатлены заложники ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также размещено фото, на котором, по информации ЦАХАЛ, изображен военный автомобиль палестинской группировки, находящийся на территории больницы.

На опубликованных кадрах вооруженные мужчины ведут по коридорам несколько человек и везут одного раненого на медицинской каталке. По информации ЦАХАЛ, это участники ХАМАС и их заложники, в числе которых находятся граждане Непала и Таиланда, захваченные на территории Израиля.

К чему Иран призвал Россию

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Россию играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке, сообщили во внешнеполитическом ведомстве исламской республики. Свое заявление глава иранской дипломатии сделал в ходе разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

О чем девочка из Газы попросила Путина

Девятилетняя девочка, эвакуированная из сектора Газа, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарила его за спасение. Также она поделилась переживаниями за друзей и попросила главу российского государства помочь остановить войну на Ближнем Востоке.

Читайте также:

«Они рождены от еврейского семени»: у каких звезд есть израильский паспорт

Эвакуация россиян из сектора Газа: сколько человек спасли, где они сейчас

Что за видео с похищенной в Ираке россиянкой Цурковой, кто она такая