ЦАХАЛ опубликовала фото с заложниками ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

Фото: IMAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

Армия обороны Израиля опубликовала фотографии и видеозаписи, датированные 7 октября, на которых, как утверждается, запечатлены заложники ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также опубликовано фото, на котором, по информации ЦАХАЛ, изображен военный автомобиль палестинской группировки, находящийся на территории больницы.

Новые данные, обнаруженные ЦАХАЛ и агентством безопасности Израиля, доказывают, что больница «Аш-Шифа» использовалась в качестве террористической инфраструктуры, куда террористы ХАМАС доставили заложников, взятых в субботу, 7 октября, — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах вооруженные мужчины ведут по коридорам несколько человек и везут одного раненого на медицинской каталке. По информации ЦАХАЛ, это участники ХАМАС и их заложники, в числе которых находятся граждане Непала и Таиланда, захваченные на территории Израиля.

Ранее израильские военные нашли 55-метровый укрепленный тоннель глубиной 10 метров под больничным комплексом «Аш-Шифа» в секторе Газа. Шахта тоннеля была обнаружена под навесом вместе с автомобилем, в котором находилось большое количество оружия, включая РПГ, взрывчатку и автоматы Калашникова. К входу в шахту тоннеля вела глубокая лестница, состоящая из различных средств защиты, включая взрывоустойчивую дверь и отверстие для стрельбы.

Также стало известно, что Армия обороны Израиля задержала более 100 членов ХАМАС. По имеющимся данным, в числе задержанных есть три человека, которые участвовали в атаке на страну 7 октября, всех передали для допросов в Израиль.