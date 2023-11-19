ЦАХАЛ задержала более 100 членов ХАМАС и трех напавших на Израиль 7 октября

Армия обороны Израиля задержала более 100 членов палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По ее данным, в числе задержанных есть три человека, которые участвовали в атаке на страну 7 октября, всех передали для допроса в Израиле.

За последние несколько дней в ходе совместной оперативной деятельности разведки ЦАХАЛА и ISA более 100 террористов ХАМАСА были задержаны и переданы для допроса в Израиль. Среди задержанных подозреваемых трое террористов из [спецподразделения] «Нухбы», которые принимали участие в резне 7 октября, — написала ЦАХАЛ.

Среди задержанных также называются люди, ответственные за ракетные и снайперские обстрелы, материально-техническое обеспечение и создание взрывчатки. В ЦАХАЛ заявили, что они уже раскрыли оперативные методы, которые применялись ХАМАС, и подробности того, как рылись подземные тоннели.

Ранее израильские военные нашли 55-метровый укрепленный тоннель глубиной в 10 метров под больничным комплексом «Аш-Шифа» в секторе Газа. Шахта тоннеля была обнаружена под навесом вместе с автомобилем, в котором находилось большое количество оружия, включая РПГ, взрывчатку и автоматы Калашникова. К входу в шахту тоннеля вела глубокая лестница, состоящая из различных средств защиты, включая взрывоустойчивую дверь и отверстие для стрельбы.