Стало известно, сколько человек числятся пропавшими без вести в Газе Власти Газы сообщили о шести тысячах пропавших без вести жителей

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Более шести тысяч человек числятся пропавшими без вести после ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа, сообщила пресс-служба правительства палестинского анклава в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным властей, еще 12,3 тысячи человек погибли. Из них более пяти тысяч составляют дети и подростки и свыше трех тысяч — женщины.

Число жертв израильских бомбардировок и обстрелов превысило 12,3 тыс., из них более пяти тысяч — дети и подростки, свыше 3,3 тысячи — женщины, — говорится в сообщении властей.

За период обстрелов ранения различной степени тяжести получили более 30 тысяч человек, около 75% из которых — женщины и дети. Пропавшие без вести предположительно находятся под завалами зданий, рухнувших в результате бомбардировок Газы.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за действий Израиля в Газе гибнет «ошеломляющее количество» человек. По его словам, он шокирован тем, что менее чем за 24 часа в Газе были нанесены удары по двум школам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Генсек ООН добавил, что десятки людей, в том числе женщин и детей, были убиты и ранены, пытаясь укрыться от ударов в этих учреждениях.