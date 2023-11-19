Иран призвал Россию активнее бороться за мир на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана призвал РФ к большей активности в деле мира на Ближнем Востоке

Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Россию играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке, сообщили во внешнеполитическом ведомстве исламской республики. Свое заявление глава иранской дипломатии сделал в ходе разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Амир Абдоллахиян, назвав важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега [реки Иордан], подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе, — говорится в сообщении МИД Ирана.

Также во время разговора политики выразили беспокойство происходящим в секторе Газа. Также обсуждались график ближайших контактов и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Ранее Абдоллахиян заявлял, что против США будут созданы новые фронты, если они продолжат оказывать помощь Израилю. По мнению главы иранского МИД, в Вашингтоне должны решить, хотят ли они обострения войны. Министр указал на то, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие страны региона.