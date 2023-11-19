Главы МИД РФ и Ирана провели телефонные переговоры Лавров обсудил с главой МИД Ирана важность прекращения огня в секторе Газа

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, они обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ. В ходе разговора дипломаты указали на важность прекращения огня в секторе Газа.

В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению, — говорится в сообщении.

Уточняется, что политики выразили беспокойство происходящим в секторе Газа. Во время беседы также обсуждались график ближайших контактов и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Ранее как минимум 31 человек погиб в центре сектора Газа за ночь израильских бомбардировок. При этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по жилым домам.

До этого сообщалось, что около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в Джебалии. По некоторым данным, это учебное заведение относится к системе Организации Объединенных Наций.