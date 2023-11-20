Девочка из Газы попросила Путина помочь остановить войну на Ближнем Востоке «Известия»: 9-летняя девочка из Газы написала Путину письмо с благодарностью

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Девятилетняя девочка, эвакуированная из сектора Газа, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарила его за спасение, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале. Также она поделилась переживаниями за друзей и попросила главу российского государства помочь остановить войну на Ближнем Востоке.

Спасибо Вам за то, что помогли добраться до России, спасли нашу жизнь. Я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. <...> Помогите остановить эту войну, — написала девочка.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что оперативная группа министерства продолжает работу по эвакуации соотечественников. На данный момент из сектора Газа вывезены свыше 600 человек. Ведомство работает совместно с Министерством иностранных дел РФ. Также МЧС опубликовало кадры прибытия четвертой группы россиян и членов их семей в Москву. Среди 120 человек, вернувшихся на родину, много женщин с детьми. Один из эвакуированных соотечественников отметил роль сотрудников ведомства и российских дипломатов в организации соответствующего процесса.

Еще одна женщина рассказала, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта проходит на фоне бомбежек. Она отметила, что ее супруг остался в Газе, чтобы помогать пожилым родителям. Ей с двумя малолетними детьми пришлось ожидать перехода через границу 18 часов. Затем они пробыли в каирской гостинице около часа, после чего был вылет в Москву.