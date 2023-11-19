Появились кадры прибытия эвакуированных из сектора Газа россиян МЧС России опубликовало кадры прибытия 120 эвакуированных из Газы россиян

Фото: МЧС РФ

МЧС России опубликовало кадры прибытия в воскресенье, 19 ноября, четвертой группы граждан РФ и членов их семей в Москву, эвакуированных из сектора Газа. Среди 120 прилетевших много женщин с детьми. Один из мужчин отметил роль сотрудников ведомства и российских дипломатов в организации эвакуации.

Опасно было. Посольство России и МЧС на самом деле помогали нам выйти из Газы. Сейчас чувствуем себя получше. Нас хорошо встречали и, надеюсь, в дальнейшем будет еще лучше, — сказал он.

Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту было 120 граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа, все они перешли границу с Египтом через КПП «Рафах».

В полете их сопровождали медики и психологи МЧС РФ. После прохождения таможни граждане были доставлены в пункт временного размещения, по желанию они могли уехать самостоятельно. В ведомстве отметили, что эта группа россиян стала четвертой, прилетевшей в Москву. Всего на родину прибыли 408 граждан РФ, еще 136 человек ожидают своей очереди в Египте.

Заявки для выхода из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали уже 887 россиян. По словам руководителя пресс-службы МЧС РФ Романа Охотенко, 17 ноября самолетами МЧС России было перевезено приблизительно 288 человек.