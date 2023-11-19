Нетаньяху заявил о непричастности силовиков к смерти израильтян 7 октября Нетаньяху отверг утверждения Палестины о вине Израиля в гибели граждан 7 октября

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг утверждения палестинских властей о причастности израильских силовиков к гибели мирных граждан во время атаки ХАМАС 7 октября, его слова приводит ТАСС. Он назвал данное заявление «ужасающим» и пообещал, что после уничтожения радикалов гражданскую администрацию в Газе не будут возглавлять «те, кто отрицает и поддерживает террор».

Ранее издание The Times of Israel привело сообщение МИД Палестины, в котором утверждалось, что в момент атаки на Израиль 7 октября вертолеты страны обстреляли мирных граждан в районе проведения музыкального фестиваля близ границы с сектором Газа.

МИД палестинской автономии опубликовал сегодня ужасающее заявление: они отрицают, что ХАМАС было тем, кто устроил ужасную резню на фестивале в Реиме, и возлагают вину за это на Израиль. <...> После того как мы уничтожим ХАМАС, мы не позволим, чтобы гражданскую администрацию в Газе возглавляли те, кто отрицает террор, поддерживает террор, платит за террор и воспитывает своих детей в духе террора и уничтожения Государства Израиль, — заявил Нетаньяху.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники в израильских службах безопасности сообщило, что радикалы ХАМАС не знали о музыкальном фестивале Nova на юге Израиля и решили напасть на его участников спонтанно. Издание также ссылается на кадры с нательной камеры одного из бойцов ХАМАС, на которых видно, как он спрашивает у человека, взятого в плен, дорогу до кибуца, где проходил фестиваль.

Также стало известно, что Армия обороны Израиля задержала более 100 членов ХАМАС. По имеющимся данным, в числе задержанных есть три человека, которые участвовали в атаке на страну 7 октября, всех передали для допросов в Израиль. Среди задержанных также называются люди, ответственные за ракетные и снайперские обстрелы, материально-техническое обеспечение и изготовление взрывчатки.