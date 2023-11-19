Haaretz: ХАМАС напало на фестиваль в Израиле спонтанно

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Бойцы палестинского движения ХАМАС не знали о музыкальном фестивале Nova на юге Израиля и решили напасть на его участников спонтанно, сообщило издание Haaretz со ссылкой на источники в израильских службах безопасности. По его данным, совершившие атаку 7 октября не имели предварительной информации о мероприятии в кибуце Реим.

В израильских органах безопасности растет мнение, что террористы ХАМАС, совершившие резню 7 октября, не имели предварительной информации о музыкальном фестивале Нова, проходившем рядом с кибуцем Реим, и решили атаковать его спонтанно, — говорится в публикации.

Издание ссылается на кадры с нательной камеры одного из бойцов ХАМАС, на которых видно, как он спрашивает у человека, взятого в плен, дорогу до кибуца, где проходил фестиваль. В качестве подтверждения версии о спонтанном характере атаки приводится тот факт, что сторонники ХАМАС прибыли на место по автотрассе 232, проходящей по территории Израиля параллельно линии размежевания, а не со стороны границы с сектором Газа.

По данным правоохранительных органов, жертвами атаки ХАМАС 7 октября стали по меньшей мере 364 человека. Издание отмечает, что некоторые участники фестиваля могли погибнуть в результате случайности, попав под огонь израильского вертолета, обстреливавшего бойцов ХАМАС. В армии Израиля об этом не сообщали.

Ранее одна из участниц фестиваля рассказала, что бойцы ХАМАС были одеты в форму военных и полиции и ожидали их на выходе с парковке. По словам женщины, которые привело издание Bild, люди бежали к ним в надежде на спасение, а те начинали по ним стрелять.