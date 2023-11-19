Хуситы угрожают Израилю: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Йеменские хуситы пригрозили атаками гражданским судам Израиля

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Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что его бойцы могут атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 19 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Захватили ли хуситы израильское грузовое судно

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что на его борту не было израильтян, Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно.

Позднее пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале заявила, что захваченное движением «Ансар Аллах» грузовое судно в Красном море не принадлежит Израилю, а также подтвердила, что в его экипаже нет израильтян. По данным ВС страны, корабль покинул Турцию и направлялся в Индию.

В свою очередь Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив осудил захват хуситами грузового судна Galaxy Leader, и возложил вину за произошедшее на Иран. По информации администрации премьера, корабль принадлежит британской компании и управляется японской фирмой. На борту судна находились 25 членов экипажа разных национальностей, добавляет канцелярия.

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Более 100 человек погибли в убежищах ООН в секторе Газа

Генкомиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что с начала эскалации конфликта около 176 человек, укрывавшихся в убежищах организации в секторе Газа, погибли. Он также уточнил, что пострадали 800 человек. Лаззарини подчеркнул, что объекты, в которых они укрывались, были четко обозначены как здания ООН.

Поврежденные объекты и погибшие люди не могут быть просто «сопутствующим ущербом», добавил он. Во многих убежищах, которые подверглись бомбардировкам, находились семьи, включая пожилых людей и детей. По словам Лаззарини, Израиль знал о том, что удары наносятся по школам БАПОР.

Наряду с этим организация опубликовала доклад, согласно которому число погибших в секторе Газа сотрудников агентства выросло до 104. По ее данным, это самое большое в истории ООН число работников гуманитарной организации, погибших в ходе вооруженного конфликта.

Более 30 младенцев эвакуировали из больницы «Аш-Шифа»

Представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Медхат Аббас сообщил, что из больницы «Аш-Шифа» удалось эвакуировать 32 недоношенных младенца. По его словам, детей направили в госпитали Египта.

Позднее в пресс-центре на контрольно-пропускном пункте «Рафах» заявили, что египетская сторона полностью готова к тому, чтобы разместить у себя первую группу детей из «Аш-Шифы». Там уточнили, что детей на время были вынуждены перевезти в одну из больниц в секторе Газа недалеко от пограничного перехода. Также известно, что ранее КПП пересекли 14 карет скорой помощи, которые планировали забрать пострадавших, однако все машины вернулись в Египет пустыми.

Фото: Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

Близки ли стороны конфликта к обмену заложниками

Американская газета The Washington Post сообщила, что Израиль, США и ХАМАС приблизились к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа. Предполагается, что режим временного перемирия введут в обмен на освобождение 50 или более заложников в ближайшие дни. Вести мониторинг соблюдения паузы будут с воздуха.

Позднее официальный представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Адриенн Уотсон уточнила, что стороны пока не достигли соглашения по прекращению огня, но продолжают работать над этим вопросом. Тем временем премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что стороны переговоров по освобождению израильских заложников палестинского движения ХАМАС все же приблизились к заключению соглашения.

Новая группа россиян вскоре вернется в РФ

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что спецбортом ведомства из сектора Газа в Россию вскоре будут доставлены 117 человек. Оперативная группа министерства продолжает работу с гражданами, прошедшими через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египте. К оказанию помощи привлечены спасатели, психологи и врачи.

На данный момент из зоны палестино-израильского конфликта удалось эвакуировать 550 человек. Ведомство действует совместно с Министерством иностранных дел России.

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