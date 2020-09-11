Фестиваль Russian Woodstock на ВДНХ посвятят врачам

Фестиваль рок-музыки «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» будет посвящён врачам, трудящимся во время пандемии коронавируса. Мероприятие пройдёт с 19 по 20 сентября.
В рамках торжества пройдёт рок-турнир. Среди артистов — американец Алекс Карлин, кубинский коллектив Gypsy Jack, участница шоу «Голос» Макенза. В жюри войдут звёзды российской эстрады и спорта Дмитрий Губерниев, Лариса Долина, Дмитрий Дибров, Антон Беляев и Сергей Галанин,
20 сентября выступят самые молодые исполнители: юные вокалисты, детские рок-группы, лауреаты международного вокального конкурса «Золотая нота» и участники телевизионных шоу. В этот день фестиваль пройдёт с 10:30 до 22:30, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Доме культуры пройдут мастер-классы по вокалу, которые проведут преподаватели Лос-Анджелесской школы вокала и Московского института культуры.
Как писал NEWS.ru, российский музыкальный фестиваль Ural Music Night обнародовал список участников. На мероприятии выступят группы «Хлеб» и The Hatters, джазовый коллектив Eilenkrig, певица Ёлка и электронный проект Oligarkh.
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