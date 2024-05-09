Сотруднику телеканала грозит штраф за «хард-бас» во время эфира с парада Звукорежиссеру «Москвы 24» грозит штраф за накладку во время эфира с парада

Фото: kremlin.ru/Вячеслав Прокофьев, ТАСС

Глава АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков сообщил, что звукорежиссера телеканала «Москва 24» могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада Победы на Красной площади, передает РИА Новости. В ходе трансляции корреспондент, которая вела прямой репортаж, разминала речевой аппарат фразой «Раз-раз-раз, это хард-бас, все в спортивках Adidas».

Поскольку было шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка. Девушку, возможно, оштрафуют за то, что она разминалась перед включением. Звукорежиссера также могут оштрафовать за это, — отметил Шестаков.

Ранее сообщалось, что парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне показали на кабельных каналах в Одесской области. Предполагалось, что спутниковое телевидение было взломано хакерами.

Также известно, что компания Balticom подверглась кибератаке, из-за чего на кабельных каналах Латвии транслировался парад Победы, сообщал глава Национального совета республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш в соцсети Twitter (X). Он уточнил, что компания утратила контроль за трансляцией на какое-то время.