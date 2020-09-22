В России за сутки умерло 150 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4f34751c-fd74-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки зафиксировано 150 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Всего от вируса с начала пандемии скончались 19 799 человек.

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в Москве (16), Санкт-Петербурге (15) и Ростовской области (9).

Также был выявлен 6431 новый заражённый COVID-19. Общее число заболевших в стране достигло 1 122 241. Выздоровели 923 699 человек, в том числе 5750 за последние сутки. Об этом утром 23 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно ждать в любой момент, говорят медики. Большинство из них сходятся во мнении, что справиться с пандемией окончательно удастся лишь после успешной вакцинации. В нашей стране она уже началась. Однако это вызвало немало споров и вопросов, так как заключительный этап испытаний не завершён. Он проходит параллельно с иммунизацией населения и массовым производством.