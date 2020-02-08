NEWS.ru — о Шведских играх, на которые тренерский штаб сборной России повёз экспериментальный и сильно омоложённый состав, что обернулось поражениями в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 по буллитам).

Холодный душ от северян

Сразу стоит сознательно отказаться от использования в этих заметках уничижительного и насмешливого тона: дескать, тренерский штаб команды во главе с Алексеем Кудашовым называл этот состав необычайно перспективным и обладающим огромным потенциалом? Ну-ну. А чувствительные поражения от финнов и шведов и упущенная победа в поединке с чехами как-то не очень увязываются с щедро розданными авансами.

Не следует забывать важную оговорку, которая тоже звучала в речах наставников национальной команды, к числу которых с этого этапа Евротура добавился спец по работе с молодёжью Валерий Брагин. Акцент делался на фактически полном отсутствии опыта игры на столь высоком уровне у большинства хоккеистов нынешнего созыва сборной и необходимости приобретения этого самого опыта. А он, как утверждал классик, — сын ошибок трудных, которых наша команда по ходу Шведских игр допустила более чем достаточно.

Проблемы в двух первых встречах — с командой Суоми в Хельсинки и хозяевами турнира в Стокгольме — начинались буквально с первых секунд игрового времени. Пока наши входили в игру, соперники успевали открыть счёт, устроив россиянам холодный душ. Финн Тему Пулккинен из московского «Динамо» сделал это на 37-й секунде матча, швед Том Нильссон — на 46-й. Финская сборная одним голом в дебюте не ограничилась и к седьмой минуте встречи фактически решила её исход, забросив ещё две шайбы. При счёте 3:0 можно было спокойно «сушить» игру и время от времени пытаться поймать соперника на контратаках.

Сборная «Тре Крунур» дала россиянам чуть больше шансов организовать контригру, забив всё те же три безответные шайбы лишь к 35-й минуте матча. Но это мало чем помогло подопечным Кудашова. Пусть в третьем периоде они и отквитали два гола усилиями дебютантов Павла Порядина из нижнекамского «Нефтехимика» и Павла Кудрявцева из ярославского «Локомотива», итог всё равно оказался плачевным — второе крупное поражение подряд.

Меньше всего хочется винить в этих проигрышах вратарей, но и они, скажем так, внесли свои пять копеек в оба провальных матча. Игру с финнами начал Тимур Билялов из казанского «Ак Барса», но после трёх пропущенных к седьмой минуте шайб уступил пост номер один петербургскому «армейцу» Александру Самонову. Тот здорово провёл оставшиеся 53 минуты матча с Финляндией, сохранив ворота в неприкосновенности, но не стал олицетворением надёжности в следующей встрече со шведами.

Сборная Швеции Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стоит ли винить Брагина в кошмарной игре в большинстве

Как выяснилось, тренерский штаб на старте турнира вынужденно оставил в резерве из-за болезни самого опытного голкипера из вызванного на этот этап Евротура трио вратарей — Игоря Бобкова из омского «Авангарда». И эта форс-мажорная ситуация тоже сказалась на исходе двух первых поединков.

Впрочем, к полевым игрокам вопросов было ещё больше. Снова, как и на ноябрьском Кубке Карьяла и на декабрьском Кубке Первого канала, россияне ужасающе действовали в большинстве, не реализовав ни одной попытки. Любители пускать критические стрелы по поводу и без оного могут сразу припомнить: перед началом турнира вошедший в тренерский штаб Валерий Брагин отметил, что наработкой вариантов реализации численного преимущества поручено заняться именно ему. А значит, вот вам и готовая кандидатура на роль стрелочника — долго искать не надо.

Но тогда возникают встречные вопросы. За беззубую игру в большинстве на первых двух этапах Евротура Брагин, работавший на тот момент только с молодёжной сборной страны, тоже несёт ответственность? И много ли он мог наработать вариантов сейчас, если национальная команда собралась лишь за пару дней до матча с финнами и провела лишь две полноценные тренировки?

Лучше посмотреть на перемены в тренерском штабе с иной точки зрения: появление в нём Валерия Брагина помогло быстрее адаптироваться на взрослом уровне и неплохо проявить себя на шведском этапе Евротура недавним игрокам «молодёжки». В первую очередь это касается тройки нападения из питерского СКА Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин. Даже в безнадёжно проигранных поединках с Финляндией и Швецией это звено выглядело неплохо, особенно на фоне ничем не проявивших себя более опытных нападающих нашей сборной.

В заключительном поединке с Чехией петербургское молодёжное трио участия не принимало, и это можно расценить как косвенное подтверждение того, что тренерский штаб остался доволен действиями этих ребят и не видел смысла нагружать их третьей игрой за четыре дня. Кроме того, следовало дать возможность проявить себя другим нападающим.

С третьей попытки россияне наконец-то обошлись без пропущенной шайбы на первой же минуте. Да и в целом первый период провели на хорошем уровне: было много движения, контроля шайбы в чужой зоне, соперник с огромным трудом выходил из-под прессинга и практически не добирался до ворот, в которые, наконец-то, вернулся Бобков.

Впервые нашей сборной на этом турнире удалось повести в счёте и стереть неприятный ноль в графе «голы в большинстве». Правда, перед тем как Артур Каюмов завершил эффектную комбинацию с участием Анатолия Голышева и Дениса Зернова, российская пятёрка совершенно бестолково провела минуту против квартета чехов, ни разу не забравшись в зону соперника.

Победа над чехами уплыла за десятые доли секунды до сирены

Тем не менее уже перед первым перерывом подопечные Кудашова начали собственными руками ломать свою игру. Речь идёт о неоправданных удалениях, одно из которых стоило российской сборной пропущенной шайбы.

Сборная Чехии Erik Simander/Tt/Global Look Press

Во второй двадцатиминутке дурная тенденция сохранилась, и чехи постепенно стали выравнивать игру. Очередной малый штраф вполне мог выйти россиянам боком, но в одном из эпизодов удача повернулась к ним лицом. У чешского защитника во время броска на синей линии сломалась клюшка, и дуэт московских «армейцев» Максим Мамин — Андрей Светлаков убежал в контратаку против одного игрока без клюшки. Но даже в такой выигрышной ситуации Мамин едва не опростоволосился, сделав первую передачу в коньки сопернику. Однако шайба вновь отскочила к нападающему, последовал несильный бросок, после которого Светлаков с подозрением сразу на два нарушения правил (гол коньком и помехи вратарю в площади ворот) забил первый гол российской сборной в меньшинстве.

После того как соперник в третьем периоде снова отыгрался, россияне нашли в себе силы ещё раз выйти вперёд. Стоит отметить Павла Порядина, который отличился во второй встрече подряд, забросив трудовые шайбы — на сей раз в падении с добивания. До конца основного времени оставалось менее трёх минут, и казалось, что уж теперь-то первую победу на Шведских играх и полноценные три очка в поединке с лидером общего зачёта Евротура наша сборная не упустит.

Однако чехи доказали, что тоже дружат с фортуной. Третью шайбу, которая перевела игру в овертайм, они забросили за несколько десятых долей секунды (!) до конца третьего периода. Кроме того, в пятиминутке они сразу схлопотали удаление, но успешно отбились в течение двух минут в формате «три на четыре». И под самый занавес овертайма позволили Светлакову убежать тет-а-тет с Домиником Фурхом, однако голкипер легко выиграл дуэль у форварда.

По всей логике после столь щедрого разбазаривания голевых моментов россиян должна была настигнуть кара в серии послематчевых буллитов. Так оно и случилось: соперник трижды переиграл Бобкова, тогда как Фурх остался непробиваемым.

Поражение в третьем матче Шведских игр можно назвать обидным, отмечая заметно улучшившуюся игру российской сборной после двух провальных поединков. Но и незаслуженным или случайным его тоже не назовёшь: слишком много ошибок и недоработок было допущено командой Алексея Кудашова.

Впрочем, отрицательный результат — тоже результат: ведь он даёт возможность увидеть игровые проблемы, над устранением которых необходимо работать, а также открывает тренерам глаза на возможности и характер того или иного хоккеиста.