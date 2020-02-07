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Российская сборная в стартовом поединке третьего этапа Евротура — Шведских игр, вынесенном в Хельсинки, всухую проиграла команде Финляндии — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0).

Шайбы в ворота сборной России, которые с первых минут защищал Тимур Билялов из казанского «Ак Барса», забросили Тему Пулккинен (на 37-й секунде встречи), Йоонас Няттинен (6-я минута) и Юлиус Юнттила (7-я).

После этого место в воротах российской команды занял голкипер петербургского СКА Александр Самонов, отыгравший оставшиеся 53 минуты встречи «на ноль» и получивший приз лучшему игроку матча в составе нашей сборной.

В другом матче стартового тура сборная Швеции одержала волевую победу над командой Чехии — 2:1.

В предстоящий уик-энд российская сборная сыграет ещё два матча в Стокгольме: 8 февраля — с хозяевам третьего этапа Евротура шведами, 9 февраля — с чехами.

Накануне Шведских игр в составе сборной России произошли замены из-за травм двух игроков, писал ранее NEWS.ru.